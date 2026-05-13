L’immagine miracolosa della Madonna Addolorata sarà accolta nel santuario di San Salvatore in Lauro a Roma
L’immagine della Madonna Addolorata sarà portata nel santuario di San Salvatore in Lauro a Roma. L’evento si svolgerà nel periodo del mese dedicato alla Madonna e coinvolgerà i fedeli in una cerimonia religiosa che prevede l’ingresso dell’immagine nel santuario. La processione si terrà in giornata e vedrà la partecipazione di rappresentanti religiosi e numerosi devoti. L’immagine sarà esposta al pubblico per la venerazione.
Un evento di straordinaria importanza spirituale e storica nel cuore del mese mariano: il prossimo venerdì 15 maggio l’immagine miracolosa della Madonna Addolorata dell’Oratorio dell’Arciconfraternita degli Agonizzanti verrà solennemente traslata dalla Chiesa della Natività in piazza Pasquino, dove è venerata da secoli, al santuario di San Salvatore in Lauro, una delle chiese più belle del centro storico di Roma, che spesso ospita importanti icone e reliquie di grande valore. Un appuntamento da non perdere per tutti i fedeli, che si colloca proprio nel cuore del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla devozione mariana. Dalla Chiesa della Natività, attualmente inagibile, il 15 maggio partirà alle 16.🔗 Leggi su Tpi.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
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