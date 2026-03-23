L’abbraccio di un’intera città a Maria Dolorosa, la Madonna vestita di nero, simbolo della sofferenza materna. Ieri ad Aversa la tradizionale processione in onore della Madonna Addolorata di San Rocco, che si è snodata dalla mattina fino alla sera, attraversando le principali strade cittadine. Un appuntamento antico, che ogni anno richiama centinaia di fedeli e segna l’avvicinarsi delle celebrazioni pasquali. Presenti il sindaco Francesco Matacena, i consiglieri comunali e i rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose. Come da tradizione, la processione ha fatto tappa davanti al carcere "Filippo Saporito", poi all’interno della casa di riposo Sagliano, per i fedeli impossibilitati a partecipare alla processione, e infine dinanzi alla caserma dei Carabinieri di Aversa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, Madonna Addolorata di San Rocco: centinaia di fedeli in processione

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