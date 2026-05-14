Roma Julio Sergio torna a Trigoria | Svilar è un top

Nella giornata di oggi, la Roma ha accolto nuovamente tra i suoi spazi Julio Sergio, ex portiere e attuale collaboratore. Durante la visita, ha commentato positivamente le prestazioni del collega più giovane, definendolo un portiere di alto livello. La presenza di Julio Sergio si inserisce in un momento di attesa per il Derby della Capitale, che ancora non ha una data ufficiale, mentre i tifosi sperano in aggiornamenti sulle prossime sfide.

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Nel cuore di una settimana carica di elettricità per l’incertezza sulla data del Derby della Capitale, la Roma ritrova un pezzo della sua storia tra i viali di Trigoria. Nella mattinata odierna, l’ex portiere brasiliano Julio Sergio ha fatto visita al centro sportivo Fulvio Bernardini, assistendo alla seduta di allenamento guidata da Gian Piero Gasperini. Un ritorno alle origini per l’estremo difensore, protagonista indimenticabile della rincorsa scudetto del 2010, che ha colto l’occasione per confrontarsi con il tecnico nerazzurro e con i vertici societari in un momento cruciale della stagione, mentre il club resta in attesa del verdetto del TAR per stabilire se la sfida contro la Lazio si disputerà domenica o lunedì. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, sorrisi a Trigoria: torna Koné. Ansia per PellegriniLa marcia della Roma verso il prossimo impegno stagionale contro la Fiorentina riparte da una notizia fondamentale per gli equilibri del centrocampo. Leggi anche: Roma, Trigoria torna giallorossa: i Friedkin riscattano il centro sportivo GALLERY - Dall'incontro con Gasperini alla foto con Wesley: Julio Sergio torna a TrigoriaL'ex portiere giallorosso fa visita al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Allenamento seguito a bordocampo, poi gli scatti con diversi giallorossi ... ilromanista.eu Julio Sergio ospite a Trigoria: Sempre bello tornare dove si è stati beneÈ sempre un piacere tornare qui, dove sono stato bene e mi hanno amato. Julio Sergio è stato ospite a Trigoria, nella settimana del Derby. asroma.com