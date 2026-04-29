Roma sorrisi a Trigoria | torna Koné Ansia per Pellegrini

A Trigoria, ritorna in campo il centrocampista dopo un periodo di assenza, portando entusiasmo tra i tifosi. Nel frattempo, si fa sentire anche l’attenzione per un altro giocatore, che si sta recuperando da un infortunio. La squadra si prepara quindi alla prossima partita contro la Fiorentina, con alcuni elementi che sono tornati a disposizione e altri ancora in fase di riabilitazione.

La marcia della Roma verso il prossimo impegno stagionale contro la Fiorentina riparte da una notizia fondamentale per gli equilibri del centrocampo. Durante la seduta pomeridiana odierna presso il centro sportivo di Trigoria, Gasperini ha potuto riabbracciare Manu Koné, tornato stabilmente a disposizione dopo i recenti stop. Il francese ha svolto l’intera sessione insieme ai compagni, candidandosi prepotentemente per una maglia da titolare nella delicata sfida dell’Olimpico. La ripresa degli allenamenti ha però confermato alcune ombre che gravano sul reparto avanzato e sulla trequarti giallorossa, delineando una gestione cautelativa per i pezzi pregiati della rosa.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, sorrisi a Trigoria: torna Koné. Ansia per Pellegrini Notizie correlate Roma, test e gol a Trigoria: Koné vede la Cremonese, ansia DovbykLa Roma di Gian Piero Gasperini riaccende i motori a Trigoria tra segnali di ripresa e una gestione cautelativa dell’infermeria in vista del... Roma-Bologna, rifinitura Trigoria: Koné e Mancini in gruppo con fasciatureGian Piero Gasperini scioglie le riserve a Trigoria nell’ultima rifinitura pre-Bologna, recuperando pedine fondamentali per il ritorno degli ottavi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Due sorrisi per Gasp; Roma, due sorrisi per Gasperini: Malen voluto a gennaio dal tecnico, segna la sua undicesima rete; Roma, subito al lavoro dopo Bologna: stop Celik, le ultime da Trigoria. Terremoto Roma, Ranieri via! Riunione d'emergenza a Trigoria, paga la lite con GasperiniA nulla sono servite le parole di distensione pronunciate da Ranieri dal Salone d’Onore del CONI, arrivate dopo la polemica a distanza con Gasperini. Dichiarazioni misurate, dal tono istituzionale, ch ... tuttosport.com Roma, il punto sugli infortunati e nuove tensioni a TrigoriaUna partita alla quale non prenderanno parte Wesley e Manu Koné, contrariamente a quanto vaticinato da Gasp nella conferenza stampa pre Pisa. Proprio il mancato rientro in gruppo dei due giocatori, ... asromalive.it Dybala-Roma, siamo ai titoli di coda. Come riporta ESPN, la joya avrebbe raggiunto un accordo preliminare con il Boca per un trasferimento a parametro zero una volta scaduto il suo contratto con i giallorossi a giugno. In questo scenario, l’ipotesi rinnovo - facebook.com facebook Ciclismo, Roma ancora capitale del Giro Per il quarto anno di fila la Città Eterna ospiterà l’arrivo x.com