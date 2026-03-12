A Trigoria, il centro sportivo della Roma, torna a essere di colore giallorosso dopo che i Friedkin hanno completato l’acquisto. La proprietà del centro sportivo, finora gestita in modo diverso, passa ufficialmente alla società calcistica. L’operazione permette alla squadra di avere di nuovo il controllo diretto sulla struttura, che rappresenta un punto di riferimento per il club e i suoi tifosi.

Trigoria non era giallorossa, ma tornerà ad esserlo a breve. Un’affermazione che sembra paradossale, la casa per eccellenza della Roma che non era di proprietà della società. Dopo vent’anni di leasing, però, i Friedkin sono pronti a riscattare il centro sportivo di Trigoria. Il contratto di leasing per evitare sanzioni. La principale testata giornalistica sui temi economici riguardanti i club calcistici, Calcio e Finanza, ha riportato la notizia per cui i Friedkin sono pronti a riscattare il complesso immobiliare del centro sportivo Fulvio Bernardini. Dal dicembre del 2005 a oggi, infatti, la proprietà dell’impianto non apparteneva alla società giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Trigoria torna giallorossa: i Friedkin riscattano il centro sportivo

Articoli correlati

Trigoria è di nuovo della Roma: i Friedkin riscattano il complesso immobiliare del centro sportivoPrima il main sponsor, poi lo stadio (il 13 andrà in scena l’assemblea capitolina) e ora anche il centro sportivo.

Leggi anche: Roma, Friedkin resta a Trigoria fino a fine mercato

Contenuti e approfondimenti su Roma Trigoria torna giallorossa i...

Temi più discussi: Trigoria è di nuovo della Roma: i Friedkin riscattano il complesso immobiliare del centro sportivo; Genoa-Roma, una serata da dimenticare: le pagelle dei giallorossi; Società AS ROMA | AS ROMA Riacquista Trigoria: riscattato il centro sportivo dopo vent’anni di leasing; Cattivi maestri arriva a Trigoria: emozione tra i giovani calciatori della Roma.

Roma, Trigoria di nuovo tua: i Friedkin riscattano il complesso immobiliare del centro sportivoLa Roma con Gasperini in panchina sta spingendo per tornare in Champions e domenica si giocherà una fetta della posta in palio nello scontro diretto. tuttomercatoweb.com

La Roma riacquista Trigoria: riscattato il centro sportivo dopo vent’anni di leasingIl centro sportivo Fulvio Bernardini torna di proprietà del club dopo vent’anni di leasing prima con Banca Italease e poi con Banco BPM. calcioefinanza.it

Roma sconosciuta. Vicolo del Canale, da Via del Porto a Pizza dei Mercanti, è chiarissima la sua posizione, vicinissimo a quello che fu lo scalo di Ripa Grande. Il toponimo prende il nome da quello che si presume fosse il canale che collegava il Tevere alla N facebook

Il piccolo ristorante di Roma dove una giovane coppia ridà vita a ricette dimenticate - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/ristor… x.com