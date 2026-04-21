Internazionali BNL d’Italia 2026 | Roma si prepara alla sua ottantatreesima festa del tennis

Dal 28 aprile al 17 maggio, il Foro Italico ospiterà la 83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, un torneo che torna a coinvolgere la capitale con un evento di livello internazionale. La manifestazione vedrà in campo giocatori italiani e stranieri, tra cui alcuni tra i più noti nel circuito, mentre la città si prepara ad accogliere migliaia di appassionati. Tra le protagoniste ci sono Sinner, alla ricerca del primo titolo romano, e Paolini, che difende il successo dello scorso anno.

Dal 28 aprile al 17 maggio il Foro Italico torna al centro del mondo: un torneo più grande, una città che si trasforma in capitale del tennis, con Sinner a caccia del primo titolo romano e Paolini chiamata a difendere una vittoria storica. Ci sono eventi che Roma non ospita soltanto: li abita, li respira, li assorbe nei suoi ritmi. Gli Internazionali BNL d’Italia sono uno di questi. Dal 28 aprile al 17 maggio 2026 il Foro Italico torna al centro del circuito tennistico mondiale con l’ottantatreesima edizione del torneo, diventato ormai qualcosa di più di un appuntamento sportivo: è il momento in cui la città cambia passo, si riempie di accenti stranieri, si riorganizza attorno a due settimane di terra rossa, pubblico e grandi attese.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Internazionali BNL d’Italia 2026: Roma si prepara alla sua ottantatreesima festa del tennis Notizie correlate Tennis, a Cordenons vince Bonadio e vola agli Internazionali BNL d'ItaliaSi è conclusa il 19 aprile, all’Eurosporting di Cordenons, l’edizione 2026 delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Tennis: tutte le partite Internazionali BNL Italia 2026 su Sky Sport e un match al giorno su TV8Da mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport, in streaming su NOW con una novità: una partita... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: aperte le candidature per il programma Volontari; Internazionali BNL d’Italia 2026 evoluzione nel segno della storia. Presentate tutte le novità dell' 83a edizione; Angelo Binaghi suona la carica: gli Internazionali BNL d'Italia devono diventare il quinto Slam; Internazionali BNL d'Italia 2026: vent'anni di partnership con FITP. Internazionali BNL d’Italia 2026 in TV: tutte le partite su Sky Sport, una al giorno in chiaro su TV8Dal 6 al 17 maggio 2026 gli Internazionali BNL d’Italia saranno trasmessi integralmente su Sky Sport, con una novità: una partita al giorno del torneo maschile visibile gratis su TV8. dtti.it Gli Internazionali d'Italia su Sky Sport e un match al giorno in chiaro su TV8Dal 6 al 17 maggio il grande tennis per tutti: una scelta che testimonia la volontà di rendere accessibile al grande pubblico eventi di assoluto prestigio, amplificandone la visibilità ... tuttosport.com Gli Internazionali d'Italia su Sky Sport e un match al giorno in chiaro su TV8 - facebook.com facebook Tennis: tutte le partite Internazionali BNL Italia 2026 su Sky Sport e un match al giorno su TV8 x.com