Nube di fumo dall'Olimpico sugli Internazionali di Roma Hawk-Eye in tilt | Darderi-Jodas sospesa 20 minuti
Una partita dei quarti di finale agli Internazionali di Roma è stata sospesa per circa venti minuti a causa di una nube di fumo proveniente dall'Olimpico, che ha provocato problemi al sistema Hawk-Eye. Lo scontro tra un giocatore italiano e uno spagnolo si è interrotto in conseguenza della nebbia artificiale generata dai fumogeni e dai fuochi d'artificio accesi in occasione della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter.
Il match dei quarti di finale tra l'italiano e lo spagnolo condizionato dalla nebbia provocata dai fumogeni e dai fuochi d'artificio accesi allo stadio per la finale di Coppa Italia vinta dall'Inter.🔗 Leggi su Fanpage.it
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