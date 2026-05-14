Roma-Genoa | l’ultima danza delle Campionesse prima della grande festa

Si avvicina l’ultimo turno del campionato di Serie A femminile, con la partita tra la squadra della capitale e quella ligure che segnerà la conclusione della stagione. I tifosi giallorossi si preparano a festeggiare il terzo titolo nazionale consecutivo delle loro ragazze, che hanno dominato il torneo durante tutto l’anno. La sfida rappresenta l’ultimo impegno ufficiale prima della pausa e delle celebrazioni per la conquista del trofeo.

Tutto è pronto per l’ultima giornata di campionato di Serie A Women. La partita della Roma Femminile contro il Genoa sarà l’ultimo appuntamento di quest’anno per i tifosi giallorossi pronti a celebrare ufficialmente il terzo titolo nazionale consecutivo conquistato dalle ragazze di Luca Rossettini. Dopo la premiazione istituzionale avvenuta nella giornata di ieri in Campidoglio, la squadra è ora pronta a festeggiare davanti al proprio pubblico alzando la coppa al cielo. Allo Stadio Tre Fontane si vedranno due realtà ben distinte. Da una parte abbiamo la capitolina, capace di mettere a segno 42 reti subendone solo 19, dall’altra invece una squadra già aritmeticamente retrocessa che chiude una stagione difficile con la peggiore difesa del torneo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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