LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 4-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | controbreak delle campionesse olimpiche

Al torneo di Roma 2026, le campionesse olimpiche hanno ottenuto un controbreak portandosi sul 4-4 nel match in corso. Attualmente, Paolini serve e ha messo in campo un forte diritto incrociato che ha trovato il campo avversario. La partita tra ErraniPaolini e MaduzziPaganetti sta proseguendo con equilibrio, offrendo un match incerto e combattuto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Paolini al servizio. 4-4 Largo il diritto incrociato della barese. 30-40 Smash incrociato e vincente della bolognese. Ci sono due palle del controbreak. 30-30 Lungo il diritto incrociato della pugliese. 30-15 Rovescio incrociato e vincente di Paganetti. 15-15 Larga la risposta di rovescio incrociato della classe ’87. 0-15 Largo il rovescio incrociato giocato in back della nativa di Bari. Serve Paganetti con palle nuove. 4-3 Risposta di diritto lungolinea vincente della piemontese. 40-40 Schiaffo al volo di rovescio incrociato e vincente di ”Jas”. Deciding point. Risponde Maduzzi. 30-40 Altra volée di diritto incrociata e vincente della classe ’96.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 4-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: controbreak delle campionesse olimpiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: a breve l’esordio romano delle campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 Vavassori/Bolelli vincono il match tie-break per 10-8 e volano al R16 del tabellone principale. LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovanissimeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre. George Pellegrino - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 0-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche inizieranno al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:55 Il primo set finisce 6-2 a favore di Bhambri/Venus. Finito l'incontro tocca al derby azzurro. 16:04 ... oasport.it