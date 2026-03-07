La festa della donna in onore di Bocchi | Meneghin e tanti campioni e campionesse ricordano Mabèl

Allo Sport Center di Noviglio, sede delle Milano Basket Stars, si è svolta una cerimonia in onore di Bocchi, figura importante del basket. Durante l’evento, sono intervenuti Meneghin e altri campioni e campionesse, che hanno ricordato Mabèl, celebrando la sua carriera e il suo contributo al mondo dello sport. La festa della donna è stata l’occasione per rendere omaggio a questa figura.

Il weekend della festa della donna, il modo migliore per ricordarla e celebrarla. C'erano quelli che hanno davvero fatto la storia del basket allo Sport Center di Noviglio, la casa di Milano Basket Stars l'altra squadra milanese di A2, per ricordare Mabel Bocchi, il mito del basket femminile italiano, scomparsa il 4 dicembre scorso a 72 anni. Le immagini della storica coppa dei Campioni vinta dal Geas Sesto San Giovanni nel 1978 hanno fatto da sfondo a un evento emozionante condotto da Pietro Colnago. Che ha chiamato a "testimoniare" prima di tutto la storica spalla e amica del Geas e della Nazionale Rosi Bozzolo. Poi tanti aneddoti su quella donna che, post carriera, condusse La Domenica Sportiva e si battè per i diritti delle donne nello sport, raccontati da Dan Peterson, Dino Meneghin, Renzo Bariviera e ovviamente Rosi Bozzolo.