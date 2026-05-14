Roma domani le semifinali | ecco quando giocano Sinner e Darderi

Domani si disputano le semifinali di un torneo di tennis a Roma. In campo ci saranno Jannik contro uno tra Medvedev e Landaluce, e Luciano contro Ruud. Sono previsti anche incontri tra Bolelli e Vavassori. Le partite si svolgeranno in diverse fasce orarie nel rispetto del calendario ufficiale della manifestazione. La giornata vede protagonisti alcuni tra i migliori giocatori italiani e internazionali, con match approfonditi anche in diretta televisiva e online.

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Jannik Sinner tornerà in campo domani, in un venerdì tinto di azzurro per le semifinali degli Internazionali d'Italia 2026. Il n.1 al mondo, dopo aver giocato tre partite di fila in sessione diurna, tornerà a giocare di sera. Scenderà in campo non prima delle 19, naturalmente sul Centrale, contro Daniil Medvedev o Martin Landaluce. Il russo è l'unico giocatore compreso tra i primi otto ad arrivare ai quarti a parte Sinner, mentre lo spagnolo arriva da lucky loser. Jannik è avanti 9-7 nei confronti dell'ex n.1 del mondo, mentre non ha mai affrontato Landaluce. Il match sarà visibile, come tutto il Masters 1000 di Roma, in tv sui canali Sky Sport e Sky Sport Tennis, in streaming su Now Tv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, domani le semifinali: ecco quando giocano Sinner e Darderi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Indian Wells, domani in campo Sinner-Fonseca e Paolini-Gibson: ecco quando giocano Quando si giocano le semifinali a Roma? I due orari previsti e cosa succede con TV8Entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis andranno in scena domani, venerdì 15 maggio:... Temi più discussi: Luciano Darderi - Casper Ruud in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Internazionali, oggi Sinner contro Rublev: l'orario del match e il programma completo; Sinner potrebbe giocare due giorni di fila a Roma per due volte, con un solo giorno di riposo: cosa prevede il calendario; Internazionali di Roma, Darderi batte Jodar e va in semifinale. Il tennis italiano sogna in grande ?? Sinner e Darderi sono in semifinale agli Internazionali d’Italia a Roma. Due azzurri, due storie diverse, una sola grande emozione. Adesso testa e cuore alle semifinali. Noi ci crediamo. Forza Italia! x.com Quando si giocano le semifinali a Roma? I due orari previsti e cosa succede con TV8Entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis andranno in scena domani, venerdì 15 maggio: da un ... oasport.it Quando la semifinale di Sinner a Roma: orario, avversario, programma TV8La semifinale della parte alta del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis vedrà tornare in campo domani, venerdì 15 ... oasport.it