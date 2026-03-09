Indian Wells domani in campo Sinner-Fonseca e Paolini-Gibson | ecco quando giocano

Domani all’Indian Wells sono in programma due incontri di tennis: alle 2 di notte tra martedì e mercoledì, Jannik Sinner sfiderà il brasiliano di 19 anni chiamato Sinnerzinho, mentre più tardi, Paolini affronterà Gibson. La giornata prevede quindi diverse sfide tra giocatori italiani e avversari internazionali, con i match che si svolgeranno nel rispetto del calendario stabilito.

Notte in bianco, ma ne varrà la pena. Jannik Sinner e Joao Fonseca si sfidano alle due di notte di mercoledì per un posto ai quarti di finale di Indian Wells. Sarà una sfida inedita quella tra il numero 2 al mondo e il brasiliano che in patria viene soprannominato "Sinnerzinho", ovvero il piccolo Sinner per la somiglianza con lo stile dell'altoatesino. Nel tabellone maschile non ci sono più italiani mentre in quello femminile tocca a Jasmine Paolini mantenere un po' di azzurro. La campionessa olimpica in doppio, per la terza volta consecutiva agli ottavi del torneo, affronta la qualificata numero 110 al mondo Talia Gibson intorno alle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Indian Wells, domani in campo Sinner-Fonseca e Paolini-Gibson: ecco quando giocano Articoli correlati Indian Wells, secondo turno: a che ora giocano Sinner e PaoliniSinner-Shapovalov sarà la terza sfida di giornata sul campo principale di Indian Wells. Sinner: addio doppio a Indian Wells, domani sfida FonsecaLa sconfitta nel doppio a Indian Wells segna un momento di riflessione per Jannik Sinner, che insieme al compagno Reilly Opelka ha lasciato il... Altri aggiornamenti su Indian Wells Temi più discussi: Sinner-Svrcina domani a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match; VIDEO. Atp Indian Wells, domani si parte: le ultime news; Sinner, quando gioca a Indian Wells? Stanotte il sorteggio: date, orari, dove vederlo e possibili avversari; Tennis, Paolini avanti all’esordio a Indian Wells. Indian Wells, Sinner fuori nel doppio con Opelka. Nel singolare in campo domani notte alle 2Jannik Sinner eliminato dal torneo di doppio di Indian Wells insieme a Reilly Opelka. L’azzurro e l’americano sono stati battuti 6-4 6-4 da una delle migliori coppie della specialità in circolazione, ... msn.com Sinner-Svrcina domani a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo. Domani, venerdì 6 marzo, il fuoriclasse azzurro debutta nel Masters 1000 di Indian Wells contro il ceco Dalibor Svrcina, qualificato. Dopo l’eliminazione ai ... ilnapolionline.com La strana coppia avanza a Indian Wells. Andrea Vavassori, senza il suo fidato amico Simone Bolelli, trova in Alexander Erler un buon compagno di viaggio. I due superano il britannico Johnson e il polacco Zielinski e avanzano agli ottavi di finale. 6-7; 7-5; 10- - facebook.com facebook È iniziato il match di Sinner e Opelka in doppio a Indian Wells x.com