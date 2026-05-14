Coordinati dai magistrati del dipartimento criminalità diffusa e grave della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno messo fine all’incubo che affliggeva i titolari di una storica pizzeria situata in via degli Equi. Ieri mattina, gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 42enne romano, attualmente senza fissa dimora e già noto ai militari. L’uomo, condannato nel 2023 per aver estorto denaro agli stessi commercianti, non appena tornato in libertà, è indiziato di aver ripreso a chiedere soldi con una spregiudicatezza inquietante. Le modalità dell’estorsione.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: “datemi soldi o vi ammazzo”, arrestato 42enne per estorsione, minacciava titolari pizzeria

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