Datemi i soldi o vi ammazzo | era il terrore dei genitori Arrestato figlio violento

Un giovane è stato arrestato a Spoleto con l’accusa di aver minacciato e violento i genitori, pretendendo denaro con insistenza e, in caso di rifiuto, ricorrendo anche alle percosse. La polizia ha intervenuto dopo aver raccolto le testimonianze di chi ha denunciato comportamenti intimidatori e aggressivi, che si sono protratti nel tempo. Le autorità hanno disposto l’arresto in esecuzione di un provvedimento cautelare.

Spoleto, 2 maggio 2026 – Violenze psicologiche, minacce e intimidazioni, pressioni per avere denaro, e in caso di diniego si arrivava anche alle botte. Ora per una coppia di anziani genitori l'incubo è finito. La Polizia di Stato di Foligno ha arrestato in flagranza un 37enne, già sottoposto a divieto di avvicinamento ai genitori, in quanto responsabile di violazione della suddetta misura cautelare. Vita da incubo. Tale misura era stata recentemente disposta dal gip del Tribunale di Spoleto per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali. Infatti, i precedenti accertamenti investigativi sotto il coordinamento della Procura spoletina avevano fatto emergere come l’uomo, da molti mesi, minacciava i genitori (comportamenti ai quali avevano ceduto per timore di qualche eccesso) per avere soldi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Datemi i soldi o vi ammazzo": era il terrore dei genitori. Arrestato figlio violento Notizie correlate "Datemi i soldi o vi uccido": arrestato dopo aver minacciato i genitoriI carabinieri di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia aggravata un 55enne del posto già noto alle forze... “Vi ammazzo nel sonno”: minaccia i genitori che gli negano i soldi per il crack, arrestato 34enne a CaltagironeRubava oggetti in casa per avere dei soldi per comprare del crack e all’ennesimo diniego dei genitori di dargli del denaro li aveva minacciati di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Datemi i soldi o vi uccido: arrestato dopo aver minacciato i genitori; Oggi la giornata me la pagate voi. Centurione arrestato dopo l’aggressione a due volontari; Centurione tenta di rapinare due volontari in centro a Roma: La giornata me la pagate voi; Datemi i soldi o vi uccido | arrestato dopo aver minacciato i genitori. Datemi i soldi o vi ammazzo: era il terrore dei genitori. Arrestato figlio violentoA Spoleto la polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 37 anni. Pressava con violenze e minacce padre e madre per avere denaro ... lanazione.it «Dammi i soldi o ti sparo», tentata rapina finisce nel sangue: la vittima reagisce, il bandito fa partire i colpiLa rapina va in fumo e spara contro la vittima ferendola al piede. L'allarme è scattato mercoledì sera a Primavalle poco dopo le 21 in via Monte del Marmo, a chiamare i ... ilmessaggero.it Vi prego fate girare datemi una mano a ritrovare la mia bimba - facebook.com facebook #commentotecnico Datemi un Pinamonti ! #milanjuventus #torino1897 #juventus #jvtblive @twotalkstv @juventibus x.com