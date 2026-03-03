Roma | rapine a Termini e spaccio di droga in metropolitana cinque arresti

A Roma, cinque persone sono state arrestate per aver commesso rapine nei pressi di piazza dei Cinquecento e per spaccio di droga all’interno della metropolitana. Le rapine si sono verificate in diverse occasioni vicino alla stazione di Termini, mentre i pusher sono stati identificati mentre vendevano sostanze stupefacenti ai pendolari. Le autorità hanno condotto le operazioni di polizia in questi due episodi distinti.

Rapine seriali si sono verificate nei pressi di piazza dei Cinquecento, mentre pusher pendolari sono stati individuati a bordo della metropolitana. Nelle ultime ore, la polizia di Stato ha arrestato cinque persone nell’area della stazione Termini di Roma. I primi quattro arresti sono avvenuti in via Giolitti, dove un gruppo di giovani di origine extracomunitaria ha colpito due volte in pochi minuti. Le vittime sono state selezionate tra i passanti, accerchiate e aggredite con calci e pugni. Il primo assalto ha avuto luogo all’interno della stazione, dove un uomo è stato derubato del suo borsello contenente il portafoglio. Il secondo colpo è avvenuto pochi istanti dopo nei pressi della banchina degli autobus a piazza dei Cinquecento, culminando con il furto di un cellulare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

