Roma | controlli alla stazione Termini 2 arresti e 4 denunce

Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia Centro di Roma, supportati da un’unità cinofila del nucleo di Santa Maria di Galeria, hanno condotto controlli presso la stazione Termini e le zone limitrofe. Durante l’operazione, sono stati arrestati due individui e quattro sono stati denunciati. L’intervento ha coinvolto personale specializzato e si è concentrato sulla sicurezza dell’area.

Blitz dei carabinieri alla stazione Termini: due arresti e quattro denunce nel fine settimana. Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia Centro di Roma, con il supporto di un’unità cinofila del nucleo carabinieri di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un nuovo blitz presso la stazione Termini e nelle aree circostanti. Al termine di questa operazione, due persone sono state arrestate e altre quattro denunciate. Un egiziano di 46 anni, privo di fissa dimora, è stato sorpreso all’interno dell’area del forum della stazione Termini subito dopo aver sottratto un capo di abbigliamento del valore di circa 130 euro da un negozio. La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita al responsabile del punto vendita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

