Roma caos Derby | il club si schiera con la Curva Sud

Nella giornata di oggi, il club ha deciso di comunicare pubblicamente il proprio sostegno alla tifoseria organizzata della Curva Sud riguardo alla questione del calendario del Derby della Capitale. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra le parti, mentre le discussioni sui turni e le date della partita continuano a creare malumore tra i supporter e le istituzioni sportive. Nessun commento invece da parte delle autorità sportive coinvolte nei negoziati.

L’ AS Roma rompe il silenzio e si schiera apertamente al fianco della propria tifoseria nella complessa gestione del calendario per il Derby della Capitale. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul portale asroma.com, la società capitolina ha preso posizione in merito alla disputa della trentasettesima giornata di Serie A, attualmente in bilico tra domenica e lunedì a causa della pendenza di un ricorso presso il TAR. Il comunicato arriva come risposta diretta alla dura presa di posizione della Curva Sud, che nelle ore precedenti aveva annunciato l’intenzione di disertare gli spalti dello Stadio Olimpico qualora la stracittadina venisse posticipata al lunedì. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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