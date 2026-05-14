Caos derby la Roma sostiene la protesta della Curva Sud | Comprendiamo il legittimo disappunto

Nel pomeriggio di oggi, i gruppi organizzati della tifoseria della squadra di calcio hanno annunciato di non voler entrare nel settore dello stadio se la partita contro la Lazio si svolgerà di lunedì sera. La loro decisione arriva in seguito al caos verificatosi nel derby e alla protesta della Curva Sud, che ha espresso comprensione per il disappunto manifestato dai sostenitori. La situazione ha generato tensioni tra le forze dell’ordine e i tifosi presenti allo stadio.

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Orario e giorno del derby sono ancora avvolti nel mistero anche se oggi è prevista le definitiva ufficialità dell’evento. Nel frattempo, però, la Roma ha deciso di diramare un comunicato in cui sostiene la protesta di gruppi organizzati della Curva Sud che ieri ha fatto sapere di non voler entrare nel settore nel caso in cui la sfida con la Lazio dovesse giocarsi di lunedì sera. "Pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge - comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore”, esordisce la nota del club giallorosso. “Sappiamo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caos derby, la Roma sostiene la protesta della Curva Sud: "Comprendiamo il legittimo disappunto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 29/12/25 Roma Genoa: il grande tributo della Curva Sud a Daniele De Rossi Sullo stesso argomento Leggi anche: Roma-Lazio senza tifo! Protesta contro il caos derby, diserta anche la Curva Sud Derby di Roma, il comunicato dei giallorossi: «Comprendiamo il disappunto dei tifosi. Lavoriamo per giocare la partita domenica»Politano non è più intoccabile! Il Napoli ragiona sulla sua cessione: i numeri del calo di rendimento Derby di Roma, il comunicato dei giallorossi:... Temi più discussi: Roma-Lazio senza tifo! Protesta contro il caos derby, diserta anche la Curva Sud; Derby Roma-Lazio: scontro tra Lega serie A e istituzioni. I gruppi organizzati della Sud: Non entriamo; Derby Roma-Lazio, la Curva Sud annuncia: Se si gioca di lunedì resteremo fuori; Derby Roma-Lazio, la Curva Sud: Se si giocherà di lunedì resteremo fuori. La Curva Sud prende posizione sul caos derby: Se si gioca lunedì resteremo fuori. I gruppi organizzati della Roma annunciano la protesta: La dignità non vale nessuna partita #ASRoma #RomaLazio #Derby #CurvaSud #Roma #SerieA #Gasperini x.com Caos derby di Roma, il duro comunicato della Curva Sud: Se si gioca lunedì staremo fuoriLa Curva Sud è intervenuta con dichiarazioni ufficiali dopo la notizia sulla data del Derby, se si giocherà lunedì loro non ci saranno ... derbyderbyderby.it Caos derby, la Curva Sud: Se si dovesse giocare di lunedì resteremo fuoriRischio stadio vuoto al derby. I tifosi della Lazio non entreranno per continuare la protesta contro Lotito. La novità sta nella presa di posizione da parte della Curva Sud. Con un duro comunicato ... siamolaroma.it