A Roma, i Friedkin hanno deciso di mettere in pausa tutte le trattative di rinnovo contrattuale, tranne quella di Gasperini. La proprietà ha comunicato di non voler procedere con nuovi accordi fino alla fine della stagione. La decisione riguarda tutti i giocatori, senza eccezioni, e porta a uno stallo nelle negoziazioni in corso. La situazione è confermata da fonti interne alla società.

Le strategie di rinnovo della Roma sono ufficialmente in una fase di stallo totale. La proprietà Friedkin, secondo quanto trapelato da Trigoria, ha imposto il congelamento di ogni operazione contrattuale fino al termine della stagione. Il messaggio inviato al DS Frederic Massara è perentorio: nessun prolungamento verrà ratificato prima del 24 maggio, data che sancirà il raggiungimento o il fallimento degli obiettivi sportivi, con la qualificazione in Champions League come unico spartiacque per la programmazione futura. La decisione dei vertici statunitensi colpisce trasversalmente la rosa, bloccando accordi che apparivano già definiti. Le trattative per il rinnovo di Gianluca Mancini e Bryan Cristante (scadenza 2027) erano state di fatto concluse prima del veto presidenziale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i Friedkin congelano i rinnovi: tutti in discussione tranne Gasperini

AS ROMA, ADANI GASP NON SI INCAZZA PIU! #calcio #seriea #adani #gasperini #asroma

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