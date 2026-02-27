Blitz al Quarticciolo | 11 arresti e 320 dosi di droga sequestrate

Nella zona del Quarticciolo si sono svolti controlli che hanno portato all’arresto di undici persone e al sequestro di più di trecento dosi di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno coinvolto forze dell’ordine che hanno identificato e fermato alcuni soggetti ritenuti coinvolti in attività di spaccio. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di contrasto al commercio illecito di droga nel quartiere.

Un blitz antidroga nel cuore del Quarticciolo ha svelato una rete di spaccio ben organizzata, con undici arresti e il sequestro di oltre 320 dosi di droga. Tra gli arrestati, una 40enne originaria di Benevento sorpresa in flagranza di reato mentre consegnava crack a un cliente. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia Casilina, ha utilizzato una strategia a tenaglia per bloccare ogni via di fuga, dimostrando l’efficacia di un controllo coordinato del territorio. La donna, arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, è stata trovata con nove dosi pronte per la vendita tra i lotti popolari della zona. L’intervento fa parte di un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha portato all’arresto di altri dieci individui e alla denuncia di un undicesimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un altro blitz antidroga dei Carabinieri nella Capitale: 19 le persone arrestate in diversi quartieri, dal Quarticciolo a Tor Bella Monaca, dall’Esquilino a Piazza Bologna, fino a Viale Libia, Corso Francia, Acilia e Fiumicino. Sequestrate centinaia di dosi di cocain x.com