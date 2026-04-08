Roma | spaccio di droga al Quarticciolo sei arresti

A Roma, sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione antidroga nel quartiere Quarticciolo. Gli investigatori hanno scoperto che gli arrestati utilizzavano vari nascondigli per occultare la droga, tra cui condutture idrauliche, fioriere e terreni coltivati a frutta. Le indagini hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e alla scoperta di un sistema di occultamento complesso.

Avevano progettato astuti nascondigli per la droga, celandola tra le condutture idrauliche, tra le fioriere e nei terreni coltivati a frutta. Tuttavia, la loro rete di spaccio è stata scoperta e smantellata dalla polizia al Quarticciolo. Sono sei gli spacciatori che sono stati arrestati. Il primo canale di distribuzione si trovava tra i giardini di viale Palmiro Togliatti, dove una donna romana di 44 anni è stata sorpresa mentre scavava una piccola buca nel terreno, intento a nascondere lo stupefacente. Interventi e arresti nel Quarticciolo. Nel corso di ulteriori tre interventi, i rifornitori delle piazze di spaccio situate tra via Prenestina e via Ostuni operavano sia da soli che in coppia, avvalendosi di un sistema ben collaudato di vedette e traghettatori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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ROMA: DROGA NASCOSTA NEI TUBI IDRAULICI, SEI ARRESTI

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