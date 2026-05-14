Roma a Monte Ciocci il belvedere dedicato a Ettore Scola

A Roma, nella zona di Monte Ciocci, è stata inaugurata una terrazza panoramica dedicata a Ettore Scola. La strada si trova all’interno del parco, che ha fatto da set per il film “Brutti, sporchi e cattivi”, diretto e scritto dal regista e sceneggiatore. La cerimonia si è svolta il 14 maggio 2026, con la presenza di rappresentanti locali e persone vicine all’artista. La terrazza offre ora una vista sul quartiere e sui luoghi legati alla storia del cinema italiano.

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Roma, 14 maggio 2026 – È stata intitolata a Ettore Scola la terrazza panoramica del parco di Monte Ciocci, set cinematografico di Brutti, sporchi e cattivi, uno dei capolavori firmati dal regista e sceneggiatore. Il nuovo belvedere è stato inaugurato dal Sindaco Roberto Gualtieri, con l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, e il presidente del XIV Municipio, Marco Della Porta. Presente Silvia Scola, figlia del regista che ha definito Brutti, sporchi e cattivi “il film di papà più amato da parte della nostra famiglia “. La targa è stata posizionata a pochi passi dal nuovo tratto della pista ciclabile che porta al Vaticano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati", la mostra al Museo di Roma a Palazzo BraschiA dieci anni dalla scomparsa, Ettore Scola torna idealmente a incontrare il suo pubblico con una mostra che ne celebra l’eredità creativa e umana. Ettore Scola: Non ci siamo mai lasciatiA dieci anni dalla scomparsa, Ettore Scola torna idealmente a incontrare il suo pubblico con una mostra che ne celebra l’eredità creativa e umana. Temi più discussi: Sito Istituzionale | Monte Ciocci: intitolata a Ettore Scola la terrazza panoramica; Il Belvedere di Monte Ciocci intitolato al regista Ettore Scola; Crepe nella pista ciclabile, verifiche a Monte Ciocci; Monte Ciocci, il belvedere intitolato a Ettore Scola: targa nel parco di Brutti, sporchi e cattivi. E da ieri mattina il parco di Monte Ciocci ospita il nuovo belvedere Ettore Scola. #Roma Monte Ciocci, il belvedere intitolato a Ettore Scola: targa nel parco di Brutti, sporchi e cattivi - la Repubblica x.com Il Belvedere di Monte Ciocci intitolato al regista Ettore ScolaSulla terrazza dove fu girato Brutti, Sporchi e Cattivi è stata svelata targata che omaggia e celebre il regista scomparso nella Capitale nel 2016 ... romatoday.it Roma: una targa al belvedere Monte Ciocci ricorda Ettore Scola. L'omaggio al maestro del cinema italianoC’è un punto, sopra Roma, dove lo sguardo corre fino alla cupola di San Pietro e ai tetti della Capitale. Un luogo immenso che per molti anni ha custodito il ricordo di una ... ilmessaggero.it