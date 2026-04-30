A dieci anni dalla scomparsa, una mostra rende omaggio a Ettore Scola, celebre regista e sceneggiatore italiano. L’esposizione ripercorre la sua carriera e il suo contributo al cinema, presentando fotografie, sceneggiature e oggetti personali. L’evento vuole far rivivere le sue opere e il suo rapporto con il pubblico, offrendo uno sguardo sulla sua vita e il suo percorso artistico.

A dieci anni dalla scomparsa, Ettore Scola torna idealmente a incontrare il suo pubblico con una mostra che ne celebra l’eredità creativa e umana. Dal 2 maggio al 13 settembre, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati, un percorso immersivo che attraversa lo sguardo e l’opera di uno dei più raffinati protagonisti del nostro cinema. L’esposizione intreccia vita e immaginazione, restituendo un ritratto ricco e sfaccettato dell’autore: non solo regista, ma sceneggiatore, disegnatore e acuto osservatore del suo tempo. Dalle radici a Trevico al legame profondo con Roma, il racconto accompagna visitatrici e visitatori in un viaggio fatto di immagini, parole e suggestioni, come le pagine di un racconto in continua trasformazione.🔗 Leggi su Funweek.it

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