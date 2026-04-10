Da sabato 11 aprile il Roseto Comunale di Roma riapre al pubblico dopo un periodo di chiusura. In questa occasione, si terrà un evento a cui parteciperà l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti. Durante l’apertura, sono stati liberati nel roseto insetti “alleati” che, senza l’uso di prodotti chimici, aiutano a proteggere le rose dai parassiti.

Da sabato 11 aprile riapre ai visitatori il roseto comunale di Roma. In occasione dell’apertura, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi parteciperà a un evento che unisce la promozione della biodiversità con la tutela del patrimonio verde della città. Per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Riapre il Roseto Comunale: liberati insetti “alleati” per proteggere le rose dai parassiti in modo naturale ift.tt/ELkXHTY x.com

Roseto degli Abruzzi, 9 aprile 2026 – Il Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi tornerà a riunirsi il pro - facebook.com facebook