Riapre il Roseto Comunale di Roma | oltre mille varietà di rose e ingresso gratuito dall’11 aprile
Il roseto comunale di Roma riapre il prossimo 11 aprile, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare oltre mille varietà di rose. L’ingresso sarà gratuito e, in occasione dell’apertura, si terrà un evento dedicato alla lotta biologica contro i parassiti, con la partecipazione dell’assessora incaricata. La riapertura segna l’inizio della stagione per il noto spazio verde, che ogni anno attira numerosi visitatori.
Riapre l’11 aprile il roseto comunale di Roma. Per l’occasione si svolgerà un evento sulla lotta bio ai parassiti alla presenza dell’assessora Sabrina Alfonsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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