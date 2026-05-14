Oggi i Rolling Stones hanno diffuso il videoclip del loro nuovo singolo intitolato “In The Stars”. Il brano, descritto come allegro e coinvolgente, fa parte del prossimo album in studio intitolato “Foreign Tongues”, che sarà disponibile dal 10 luglio. La pubblicazione del video è avvenuta in concomitanza con l’annuncio del singolo, senza ulteriori dettagli sui contenuti visivi o sulla produzione. La band britannica continua così a promuovere il nuovo progetto discografico con questa uscita ufficiale.

I Rolling Stones hanno pubblicato oggi 14 maggio il videoclip del nuovo singolo “ In The Stars ”, brano allegro e coinvolgente tratto dal loro nuovo album in studio “ Foreign Tongues ” in arrivo il 10 luglio. Diretto da Francois Rousselet, che ha lavorato con Nike, Diesel, Pharrell Williams e ha curato i video degli Stones “ Angry ” dall’album “Hackney Diamonds” e “Ride ‘Em On Down” da “Blue & Lonesome”, il nuovo video vede la partecipazione dell’acclamata attrice Odessa A’zion ( Marty Supreme, I Love LA ). Il video, realizzato da Deep Voodoo utilizzando una tecnologia deepfake all’avanguardia, mostra gli Stones degli anni ’70 mentre eseguono “In The Stars” insieme a musicisti, cantanti e ballerini di epoche, culture e sottoculture diverse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rolling Stones, pubblicato oggi il video ufficiale del nuovo singolo ‘In the stars’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Rolling Stones / Empty Handed / New Single 2026

Sullo stesso argomento

The Kolors, significato e testo del singolo Rolling Stones e il tour estivoI The Kolors tornano con Rolling Stones, il nuovo singolo che segna una nuova fase per la band e anticipa il tour estivo 2026.

Top Tre, i migliori dischi in uscita: In the Stars, il ritorno dei Rolling Stones?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel...

Temi più discussi: Sono tornati i Rolling Stones: ascolta ‘In the Stars’ e ‘Rough and Twisted’; Immortali Rolling Stones: Quel che conta è divertirsi, speriamo di continuare a lungo; Rolling Stones, confermata l'uscita del nuovo album Foreign Tongues il 10 luglio; The Rolling Stones, svelati titolo e copertina del nuovo album Foreign Tongues. Guardala qui.

Oggi, nel 1972 (anno che ha prodotto le migliori opere d'arte :)), usciva Exile on Main St. dei Rolling Stones. Negli USA fu pubblicato dieci giorni dopo. #uscivaoggi x.com

I Rolling Stones si sono ringiovaniti per il video di ‘In the Stars’Il regista Francois Rousselet ha usato il deepfake per mostrare Mick, Keith e Ronnie negli anni ’70. Dopo Sydney Sweeney e Kristen Stewart, l’attrice protagonista è Odessa A’zion ... rollingstone.it

Rolling Stones, Jagger e soci svelano l'album dei misteri: a New York la presentazione di Foreign TonguesSalgono sul palco del Weylin di Brooklyn e sembra che sia passato solo un minuto dal primo concerto, da quel 12 luglio 1962, quando i Rolling Stones hanno fatto il loro primo show al Marquee ... ilmattino.it