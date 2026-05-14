Rolling Stones pubblicato oggi il video ufficiale del nuovo singolo ‘In the stars’

Da lapresse.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i Rolling Stones hanno diffuso il videoclip del loro nuovo singolo intitolato “In The Stars”. Il brano, descritto come allegro e coinvolgente, fa parte del prossimo album in studio intitolato “Foreign Tongues”, che sarà disponibile dal 10 luglio. La pubblicazione del video è avvenuta in concomitanza con l’annuncio del singolo, senza ulteriori dettagli sui contenuti visivi o sulla produzione. La band britannica continua così a promuovere il nuovo progetto discografico con questa uscita ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I  Rolling Stones  hanno pubblicato oggi 14 maggio il videoclip del nuovo singolo “ In The Stars ”, brano allegro e coinvolgente tratto dal loro nuovo album in studio “ Foreign Tongues ” in arrivo il 10 luglio. Diretto da  Francois Rousselet, che ha lavorato con Nike, Diesel, Pharrell Williams e ha curato i video degli Stones “ Angry ” dall’album “Hackney Diamonds” e “Ride ‘Em On Down” da “Blue & Lonesome”, il nuovo video vede la partecipazione dell’acclamata attrice  Odessa A’zion  ( Marty Supreme, I Love LA ). Il video, realizzato da Deep Voodoo utilizzando una tecnologia deepfake all’avanguardia, mostra gli Stones degli anni ’70 mentre eseguono “In The Stars” insieme a musicisti, cantanti e ballerini di epoche, culture e sottoculture diverse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

rolling stones pubblicato oggi il video ufficiale del nuovo singolo 8216in the stars8217
© Lapresse.it - Rolling Stones, pubblicato oggi il video ufficiale del nuovo singolo ‘In the stars’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Rolling Stones / Empty Handed / New Single 2026

Video The Rolling Stones / Empty Handed / New Single 2026

Sullo stesso argomento

The Kolors, significato e testo del singolo Rolling Stones e il tour estivoI The Kolors tornano con Rolling Stones, il nuovo singolo che segna una nuova fase per la band e anticipa il tour estivo 2026.

Top Tre, i migliori dischi in uscita: In the Stars, il ritorno dei Rolling Stones?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel...

Temi più discussi: Sono tornati i Rolling Stones: ascolta ‘In the Stars’ e ‘Rough and Twisted’; Immortali Rolling Stones: Quel che conta è divertirsi, speriamo di continuare a lungo; Rolling Stones, confermata l'uscita del nuovo album Foreign Tongues il 10 luglio; The Rolling Stones, svelati titolo e copertina del nuovo album Foreign Tongues. Guardala qui.

rolling stones rolling stones pubblicato oggiI Rolling Stones si sono ringiovaniti per il video di ‘In the Stars’Il regista Francois Rousselet ha usato il deepfake per mostrare Mick, Keith e Ronnie negli anni ’70. Dopo Sydney Sweeney e Kristen Stewart, l’attrice protagonista è Odessa A’zion ... rollingstone.it

rolling stones rolling stones pubblicato oggiRolling Stones, Jagger e soci svelano l'album dei misteri: a New York la presentazione di Foreign TonguesSalgono sul palco del Weylin di Brooklyn e sembra che sia passato solo un minuto dal primo concerto, da quel 12 luglio 1962, quando i Rolling Stones hanno fatto il loro primo show al Marquee ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web