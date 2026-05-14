Rogo Aymavilles-Villeneuve | udienza rinviata per accordo con la Regione

L'udienza relativa al rogo che ha coinvolto le zone di Aymavilles e Villeneuve è stata rinviata dopo un accordo tra le parti e la Regione. I responsabili accusati di aver provocato l'incendio e di aver causato danni ambientali sono stati chiamati in giudizio, mentre si indaga anche sulla possibile connessione tra i minuti di volo e una presunta truffa nel settore dell'aviazione. La prossima udienza è prevista a breve per ulteriori verifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi sono i responsabili accusati di incendio e inquinamento ambientale?. Come sono legati i minuti di volo alla truffa della Aviation?. Perché l'accordo con la Regione ha bloccato l'udienza in tribunale?. Quali perizie tecniche cercano di scagionare gli indagati dal rogo?.? In Breve Udienza preliminare fissata per il 1 luglio per definire accordi risarcitori con la Regione.. Incendio distrusse 115 ettari tra Aymavilles e Villeneuve danneggiando tre abitazioni.. Indagati per incendio e inquinamento Deval: Giorgio Pession, Domenico Mileto, Luigi Traverso, Valerio Zinetti, Walter Musso.. Aviation coinvolta per truffa minuti volo con Alessandro Penco, Cesare Sappino, Christian Gagliardo, Luca Laurent.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo Aymavilles-Villeneuve: udienza rinviata per accordo con la Regione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio del corriere. Udienza rinviataE’ stato rinviato a giovedì 12 marzo il processo per la morte di Nicolas Matias del Rio, il corriere amiatino trovato morto dentro un pozzo dopo che... Processo d’Appello per l’omicidio Bembo: decisiva udienza rinviata a MarzoLa Corte di Assise di Appello di Napoli aggiorna il procedimento per consentire le repliche del sostituto Procuratore Generale NAPOLI – Si è conclusa... Temi più discussi: Rinviata l’udienza preliminare per il maxi incendio di Aymavilles e Villeneuve; Incendio Aymavilles, udienza rinviata al primo luglio; Incendio Aymavilles e truffe sui minuti di volo degli elicotteri, udienze rinviate all'1 luglio. Rinviata l’udienza preliminare per il maxi incendio di Aymavilles e Villeneuve dlvr.it/TSWZ5V @LaStampa x.com Incendio Aymavilles, udienza rinviata al primo luglioE' stata rinviata al prossimo primo luglio l'udienza preliminare per l'incendio boschivo divampato nel luglio di tre anni fa tra Aymavilles e Villeneuve, dove bruciarono 115 ettari di terreno, due abi ... ansa.it Rogo Aymavilles, avviata una trattativa tra Sky Aviation e Regione per il risarcimento del dannoDall’udienza preliminare del processo per l’incendio di Aymavilles emerge l’esistenza di una trattativa riservata tra Regione e Sky Aviation nell’ambito del procedimento penale per truffa a carico del ... rainews.it