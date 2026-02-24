Processo d’Appello per l’omicidio Bembo | decisiva udienza rinviata a Marzo

Il rinvio a marzo di un’udienza decisiva ha interrotto il processo d’appello per l’omicidio di Roberto Bembo. La decisione deriva dalla necessità di approfondire alcune testimonianze e analizzare nuove prove presentate in aula. La corte ha chiesto più tempo per valutare tutti gli elementi prima di arrivare a una sentenza definitiva. La prossima udienza si svolgerà tra alcuni mesi, lasciando in sospeso molte questioni aperte.

La Corte di Assise di Appello di Napoli aggiorna il procedimento per consentire le repliche del sostituto Procuratore Generale NAPOLI – Si è conclusa questa mattina, davanti alla IV Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, un’udienza lunga e articolata nel processo di appello per l’omicidio di Roberto Bembo. Dopo diverse ore di discussione, il presidente ha disposto il rinvio al 12 marzo per consentire le repliche del sostituto procuratore generale, che interverrà dopo gli interventi dei difensori e delle parti civili. Neanche a dirlo, hanno preso la parola i legali dei tre imputati, gli avvocati Stefano Vozzella e Gaetano Aufiero, e l’avvocato Gerardo Santamaria, in rappresentanza delle parti civili. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Processo d’appello per l’omicidio di Roberto Bembo: il procuratore generale chiede la conferma delle condanneOggi si è aperto presso la Corte d’Assise d’Appello di Napoli il procedimento di appello relativo all’omicidio di Roberto Bembo, il giovane di 21 anni ucciso a Mercogliano.

