omicidio del corriere udienza rinviata

E’ stato rinviato a giovedì 12 marzo il processo per la morte di Nicolas Matias del Rio, il corriere amiatino trovato morto dentro un pozzo dopo che fu rapinato delle borse di valore che trasportava. Giovedì 12 marzo ci saranno le requisitorie finali degli avvocati degli imputati e poi è attesa la sentenza. Tre le persone alla sbarra: si tratta di Emre Kaja, turco di 29 anni, Klodjan Gjoni, albanese di 34 anni e Ozgur Bozgurt, 45 anni, altro turco. Le accuse nei confronti dei tre imputati sono rapina, incendio doloso, omicidio e occultamento di cadavere. Nicolas Del Rio, che lavorava con un furgone, scomparve il 22 maggio del 2024: le indagini partirono dopo la denuncia da parte del padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

