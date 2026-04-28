Lazio | Rocca rating migliorato regione affidabile e attrattiva per investimenti

L’agenzia di rating Moody’s ha recentemente elevato il giudizio sulla Regione Lazio, riconoscendo un miglioramento nella sua affidabilità finanziaria. La decisione si basa sulle politiche economiche messe in atto dalla giunta, che hanno portato a un aumento della stabilità e della capacità di attrarre investimenti. La conferma del upgrade rappresenta un riconoscimento ufficiale delle scelte amministrative adottate nel settore economico.

L’agenzia Moody’s ha recentemente migliorato il rating della Regione Lazio, evidenziando le politiche economiche adottate dalla giunta Rocca. In particolare, l’agenzia ha lodato gli sforzi volti al contenimento del debito, sottolineando l’importanza dell’azzeramento del ricorso all’indebitamento. “La Regione Lazio ora è affidabile, sa gestire bene i suoi conti e sa fare programmazione. Il riconoscimento di Moody’s è l’ultimo di una serie ricevuto negli ultimi 3 anni e di questo siamo particolarmente soddisfatti, perché aumenta l’attrattività: gli investitori internazionali guardano i territori e la stabilità finanziaria ed economica”. Queste le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto in diretta su “Rai Radio 1” durante la trasmissione Igora’.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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