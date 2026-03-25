Lazio | Rocca su rimpasto e’ problema Lega possibile cambio assessori in caso valutero’ nuovi profili

Il presidente della Regione Lazio ha confermato che si sta parlando di un possibile rimpasto tra gli assessori leghisti, che potrebbe portare a un cambio di figure all’interno della giunta. Ha aggiunto che, in caso di decisione, valuterà nuovi profili da inserire. La discussione sul tema è ancora aperta e non sono stati definiti i nomi dei potenziali sostituti.

Sul possibile cambio dei due assessori della Lega in Regione Lazio, il presidente Francesco Rocca ha dichiarato: “c’e’ una discussione aperta. Tra l’altro le notizie riguardano anche due assessori della Lega che hanno lavorato molto bene. Quindi, se c’e’ qualche necessita’ all’interno della Lega di rivedere gli equilibri interni o altro, e’ un problema interno alla Lega. Io guardero’ con attenzione, nel caso dovesse accadere, anche i profili dei nuovi nomi”. Rimpasto di Giunta in Regione Lazio. Rocca è stato interpellato a margine di un evento a Roma riguardo alla notizia del possibile rimpasto di giunta, anticipata da “Agenzia Nova”. In particolare, dopo l’avvicendamento tra le fila di Forza Italia, con il neo assessore Alessandro Calvi subentrato al dimissionario Giuseppe Schiboni, la Lega starebbe preparando un doppio cambio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio: Rocca su rimpasto, e’ problema Lega possibile cambio assessori, in caso valutero’ nuovi profili Articoli correlati Cambio assessori e deleghe a Pisa, le reazioni: "Non un rimpasto di giunta, ma il lancio della campagna elettorale"Dopo l'annuncio nella serata di ieri, 26 gennaio, di un consistente rimpasto di giunta a Pisa, non possono che fioccare le reazioni politiche. Rimpasto in giunta a Pisa: Elena Del Rosso e Amanuel Sikera nuovi assessoriPISA – Rimpasto di giunta a Pisa nella seconda metà del secondo mandato di Michele Conti. Tutti gli aggiornamenti su Lazio Rocca su rimpasto e' problema... Temi più discussi: La Lega pensa a Roma e ridisegna la Giunta Rocca: paga Ciacciarelli; Regione Lazio: rimpasto di giunta, dopo Forza Italia la Lega prepara un doppio cambio assessori; Rimpasto Lazio: Rocca valuta possibile cambio assessori Lega; Per la Ciociaria che fa vincere zero tituli in Regione. E tanti pesi leggeri a spasso nella Capitale svogliati e... sacrificabili. Lazio: Rocca su rimpasto, e’ problema Lega possibile cambio assessori, in caso valutero’ nuovi profiliFrancesco Rocca commenta il possibile rimpasto di giunta in Regione Lazio, con cambiamenti tra gli assessori della Lega. romadailynews.it Lazio: rimpasto giunta, incontro con Rocca, si attende passo indietro assessori LegaNel Lazio si avvicina il rimpasto di giunta. Dopo il recente avvicendamento tra le fila di Forza Italia, con il neo assessore ... agenzianova.com Terza bocciatura in due mesi sulle nomine dirigenziali della Regione Lazio: il Tribunale del Lavoro condanna l’ente a risarcire 65mila euro per un incarico ritenuto illegittimo. Il giudice evidenzia una differenza “oggettiva” di esperienza tra i candidati, mentre - facebook.com facebook Epatite A, dopo l'emergenza in Campania: il focolaio nel Lazio in linea con i dati dello scorso anno x.com