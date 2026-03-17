Valeria Marini fa scrivere dall'avvocato dopo una foto dei paparazzi | L'accusa è di averla ingrassata

Valeria Marini ha incaricato il suo avvocato di intervenire dopo che dei paparazzi hanno pubblicato alcune foto in cui, secondo quanto riferito, si sarebbero evidenziate curve aggiuntive. La modella e showgirl ha deciso di agire legalmente per tutelare la propria immagine. Le immagini sono state al centro di discussioni sui social e sui media, generando diverse reazioni tra il pubblico.

Valeria Marini avrebbe chiesto al suo legale di intervenire dopo alcune foto scattate dai paparazzi, in cui le sarebbero state "aggiunte delle curve in più". La showgirl ha poi spiegato: "Certo volte sono invadenti. Se mi ingrassano non mi importa". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato... L’accusa a Trump: “Protettore dei pedofili”. Lui si arrabbia e fa il dito medio: “Vaff…”Durante una visita all'impianto Ford di Detroit, Trump è stato apostrofato come "protettore dei pedofilI", in riferimento al caso Epstein. Altri aggiornamenti su Valeria Marini Temi più discussi: Valeria Marini, Signoretti punge: Tuo avvocato ci ha scritto per una foto; Riccardo Signoretti punge Valeria Marini: Pensi di essere come nei selfie sui social | I tuoi avvocati…; Imbarazzo per Valeria Marini con la rivelazione di Signoretti: Tu ti vedi come nei tuoi selfie, non ti riconosci più; Valeria Marini, lettera dell’avvocato per una paparazzata al mare: accusati di averla ingrassata. Valeria Marini fa scrivere dall’avvocato dopo una foto dei paparazzi: L’accusa è di averla ingrassataValeria Marini avrebbe chiesto al suo legale di intervenire dopo alcune foto scattate dai paparazzi, in cui le sarebbero state aggiunte delle curve ... fanpage.it Riccardo Signoretti punge Valeria Marini: Pensi di essere come nei selfie sui social | I tuoi avvocati…Riccardo Signoretti - direttore del settimanale Nuovo - punzecchia Valeria Marini a La Volta Buona: Non ti riconosci più…. ilsussidiario.net "Aspetto ancora le scuse in una trasmissione tv! Noi dai, ora scherzo". Valeria Marini stempera finalmente la polemica contro Nino Frassica per le battute a Sanremo sulle sue labbra gonfie pretendendo delle scuse che il comico non le ha fatto se non continua - facebook.com facebook Valeria Marini contro Frassica: «A Sanremo mi ha offesa». Il comico pubblica un video con la stessa gag, dove lei aveva riso x.com