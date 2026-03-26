L’ex arbitro Rizzoli racconta Roberto Baggio | Ero un ragazzino venne da me e disse | ci penso io

Un ex arbitro ha ricordato un episodio avvenuto durante la propria carriera, legato a Roberto Baggio, noto calciatore. L’evento riguarda un episodio in cui Baggio si rivolse all’arbitro dicendo:

C'è un episodio della carriera che l'ex direttore di gara non dimenticherà mai, è legato al "divin codino": ha lasciato un segno dentro di lui per l'altissimo profilo umano mostrato. "Certe cose ti fanno capire il livello dell'atleta e dell'uomo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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