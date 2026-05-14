Rivoluzione Inter dopo la Coppa Italia | Marotta pianifica il futuro tra addii e sogni

Dopo la vittoria in Coppa Italia, l’attenzione si sposta sulle prossime mosse del club. Secondo quanto riportato da un quotidiano sportivo, i vertici stanno valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa, con alcuni giocatori pronti a lasciare la squadra. Le decisioni sono ancora in fase di definizione e riguardano sia il mercato in entrata che quello in uscita. La società sta analizzando le possibilità per costruire la squadra del futuro, in vista delle competizioni a venire.

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di Lorenzo Vezzaro Coppa Italia alzata al cielo ma il mercato non aspetta: il Corriere dello Sport delinea i risvolti futuri dell’Inter. Il successo dell’Olimpico segna la fine di un ciclo per molti protagonisti della cavalcata nerazzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società deve ora gestire una lista di partenti che comprende nomi pesanti. Dopo aver centrato un double storico sotto la guida di Cristian Chivu, le ultime due sfide di campionato rappresenteranno il commiato ufficiale per pilastri come Sommer, Acerbi e Darmian, pronti a salutare Milano dopo aver riportato il club ai vertici. Le manovre tra addii eccellenti e rinnovi al ribasso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rivoluzione Inter dopo la Coppa Italia: Marotta pianifica il futuro tra addii e sogni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inter, piano per il futuro: tra sogni Koné e addii eccellentiCon il ventunesimo scudetto finalmente sigillato in bacheca, la dirigenza dell’Inter ha ufficialmente dato il via alla fase operativa per la... Mercato Inter, Chivu pianifica il futuro: prima lo Scudetto, poi il rinnovo e infine la rivoluzione estiva. Tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Chivu ha già un piano chiaro per il futuro: Scudetto, rinnovo e rivoluzione. Temi più discussi: Di Marzio: Inter, rivoluzione ci sarà. Bastoni-Barcellona si fa dura. I due nomi caldi…; Calciomercato Inter – Marotta prepara la rivoluzione per Chivu e Oaktree; Sarri, nessuna rivoluzione per Lazio-Inter di campionato; Inter, la rivoluzione tattica di Cristian Chivu sbatte contro Federico Dimarco: l'uomo chiave che ostacola il cambiamento europeo. Inter, prende quota la pista Carnesecchi: possibile rivoluzione tra i pali x.com Inter, dopo il Doblete ci vuole un mercato da Champions: i grandi obiettivi di Marotta e AusilioInter, dopo il Doblete ci vuole un mercato da Champions League: i grandi obiettivi di Marotta e Ausilio, dal sogno Nico Paz agli assalti per Koné e Solet. sport.virgilio.it Ora la rivoluzione sul mercato e nel modulo: via almeno in 6, cosa servirà a ChivuQuella che ha vinto lo scudetto 2025/26 è stata sicuramente l’Inter di Chivu. Ma è stata un po’ anche quella di Inzaghi. Lo dicono i numeri, lo ribadiscono ... ilfattoquotidiano.it