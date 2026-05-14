Rivoluzione in cucina | scoperto il segreto della pasta a Padova nel 1604

Nel 1604 a Padova, si fa strada una novità nel mondo della cucina: l’introduzione di macchine per produrre la pasta. Un artigiano ottenne il permesso ufficiale per utilizzare queste attrezzature meccaniche, segnando un passaggio importante nella produzione alimentare dell’epoca. La scoperta rappresenta un punto di svolta tra i metodi artigianali tradizionali e le prime innovazioni tecnologiche applicate alla cucina.

? Domande chiave Come faceva un produttore del 1600 a meccanizzare la pasta?. Chi era l'artigiano che ottenne il permesso per usare le macchine?. Perché questo documento cambia la storia dell'industria veneta?. Come influenzerà questa scoperta il legame tra Padova e i grandi brand?.? In Breve Presentazione progetto Padova 1604 venerdì 22 maggio ore 20 presso MAAAP di Padova.. Paolo Caratossidis guida l'iniziativa insieme all'Associazione Cultura & Cucina e Eccellenze Venete.. Proposta dialogo strategico con Gruppo Campari e Aperol per valorizzare radici locali.. Degustazione prodotti locali con partecipazione di Abbazia di Praglia e Pastificio La Ghirlandina.🔗 Leggi su Ameve.eu

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