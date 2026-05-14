Un nuovo exchange di criptovalute ha avviato un modello di gestione amministrata, segnando una svolta nel settore in Italia. Nato in Umbria, questo servizio si distingue per l’approccio regolamentato, offrendo agli utenti un metodo diverso rispetto ai tradizionali exchange. La sua presenza introduce una novità nel panorama delle piattaforme di scambio di valute digitali, con l’obiettivo di conformarsi alle normative fiscali vigenti.

Parte dall'Umbria una rivoluzione in materia di fisco e criptovalute. L'exchange italiano Cryptosmart, partecipato dalla Banca Popolare di Cortona, ha integrato la funzione di regime fiscale amministrato all'interno della propria piattaforma, gestendo direttamente il rapporto tra utente e Agenzia delle entrate. Al via quindi il sistema che automatizza gratuitamente il pagamento delle tasse sulle criptovalute, andando ad interessare un bacino potenziale di 2,8 milioni di italiani. Si tratta di una novità assoluta nel panorama nazionale: per la prima volta, un exchange agisce come un vero e proprio sostituto d’imposta.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rivoluzione criptovalute, Cryptosmart è il primo exchange con regime amministrato

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