HOYA BIT diventa il primo exchange di criptovalute al mondo certificato BSI ISO 14068-1 a impatto zero sul clima

HOYA BIT ha ottenuto la certificazione BSI ISO 14068-1, riconoscimento internazionale che attesta il suo impegno a operare a impatto zero sul clima. La società è diventata il primo exchange di criptovalute al mondo a ricevere questa certificazione, che riguarda la gestione ambientale e la riduzione delle emissioni di gas serra. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa ufficiale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE TAIPEI, 24 aprile 2026 PRNewswire — HOYA BIT, un exchange di criptovalute con sede a Taiwan, ha recentemente annunciato di essere diventato il primo exchange di criptovalute al mondo ad aver ottenuto la certificazione di neutralità carbonica BSI ISO 14068-1. Bryn Sutton, vicepresidente di BSI, e Aiman Ali, responsabile globale per la sostenibilità, si sono recati a Taiwan per consegnare personalmente la certificazione, a testimonianza dell’alta stima che BSI nutre per HOYA BIT. Integrando la governance del carbonio, la trasparenza delle informazioni e la verifica da parte di terzi nelle sue attività principali, HOYA BIT ha creato un quadro di riferimento affidabile per il settore degli asset digitali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - HOYA BIT diventa il primo exchange di criptovalute al mondo certificato BSI ISO 14068-1 a impatto zero sul clima Notizie correlate Torre Prendiparte, scalata record. Bonzi diventa ’Spiderman urbano’. È il primo al mondo a riuscirciUn’impresa che consegna a Bologna un primato mondiale assoluto: Andrea Bonzi, arrampicatore bolognese 28enne, è il primo uomo al mondo ad aver... Cambiamenti di clima e impatto sulla salute. Confronto al PoliteamaCambiamenti climatici - Impatto sulla salute globale è il titolo dell’evento promosso dall’Ordine dei medici di Macerata che si svolgerà domani...