Negli anni ’60, la cultura tecnico-razionale ha preso il sopravvento sulla prospettiva storica e più ampia, portando alla fine del gold exchange standard. In quel periodo, i principali pensatori globali che analizzavano i fatti nel loro contesto più vasto sono stati progressivamente sostituiti da un approccio più misurabile e scientifico. Questa trasformazione ha segnato un passaggio decisivo nel mondo della finanza internazionale.

I grandi pensatori globali che leggevano la storia e i fatti nel loro insieme più ampio sono progressivamente finiti agli inizi degli anni ‘60, quando la cultura tecnico- razionale è diventata dominante e ha progressivamente limitato l’analisi degli eventi alla loro misurabilità. Einstein ammoniva: Non tutto ciò che è misurabile conta, né tutto ciò che conta è misurabile. Ma non è servito a niente. Anni ’60: speranze e delusioni. Da quegli anni ‘60 in cui sembrava che il mondo voltasse pagina per non ripetere gli errori del passato, la ciclicità della storia ha rapidamente accelerato con la spinta della cultura tecnica, la quale ha finito per rompere i ponti con le scienze orientate a capire i comportamenti umani. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - La rivoluzione finanziaria: la fine del gold exchange standard. La moneta domina il mondo

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