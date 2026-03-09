Franco Neri al teatro Borgonuovo di Rivoli

Il cantante Franco Neri torna a esibirsi dal vivo al teatro Borgonuovo di Rivoli, dove si terrà il suo show venerdì 13 marzo alle 21.00. L’evento segue il grande successo di pubblico ottenuto durante il concerto a Borgaro, e l’appuntamento si svolgerà in via Roma 149c, offrendo ancora una volta un’occasione per ascoltare la sua musica dal vivo.

Torna il FRANCO NERI LIVE SHOW dopo il sold out di Borgaro.Quando? Venerdì 13 marzo ore 21.00 Dove? Teatro Borgonuovo, Via Roma 149c - Rivoli. Biglietto a 18€.Biglietti & Info al 3389832080

