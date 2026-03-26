Sabato 28 marzo alle 21, il teatro di Anghiari ospiterà una serata dedicata alle corti teatrali realizzate da giovani talenti, promossa dalla collaborazione tra il teatro locale e l’Anghiari Dance Hub. L’evento vedrà la presentazione di diverse opere teatrali brevi interpretate da artisti emergenti, offrendo loro uno spazio di visibilità e confronto. La serata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Arezzo, 26 marzo 2026 – T eatro di Anghiari in collaborazione con Anghiari Dance Hub Presenta Sabato 28 marzo,alle ore 21.00 Personcine, Corti teatrali per giovani talenti da “Personcine” laboratorio teatrale di Giovanna Mori con Cesare De Simone, Silvia Guazzetta, Elsa Lanzarotta, Marco Lo Chiatto, Alba Metushi Dal laboratorio annuale Personcine che Giovanna Mori tiene da 12 anni a Carrozzerie N.O.T. a Roma arrivano questi corti teatrali per giovani talenti. Un’ apertura straordinaria per sperimentare linguaggi e contenuti: dicono di sé: “Eccoci: principesse o orchi con le unghie rifatte a Pian due torri, vecchie dementi che prendono a palate in testa vigili insicuri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corti teatrali per giovani talenti da “Personcine” al teatro di Anghiari

Articoli correlati

Teatro in provincia - Corti teatraliTorna anche quest'anno la rassegna nazionale Teatro In Provincia - Corti Teatrali con il voto del pubblico! Sono tutti inediti e scritti da autrici e...

Ponzone Valdilana: Giovani talenti in scena con due musical al Teatro Giletti.Un Palcoscenico per i Giovani Talenti: Il Musical Illumina il Teatro Giletti di Ponzone Valdilana Il Teatro Giletti di Ponzone Valdilana, in...

Tutto quello che riguarda Corti teatrali

Temi più discussi: Sabato 21 marzo si apre ufficialmente la stagione teatrale 2026 del Teatro di Anghiari; Sedut! la nuova stagione del Teatro di Anghiari; Festival dantesco, Dissonanze musicali; Teatro ragazzi, ad Altopascio le selezioni del Premio Scenario.

100 anni Dario Fo, il teatro che conquista i giovani rivive con Mario PirovanoMILANO (ITALPRESS) - Le opere teatrali di Dario Fo e Franca Rame, a cento anni esatti dalla nascita del Premio Nobel, sono ancora più che mai attuali e so ... italpress.com

L’impresario di Smirne, debutto per la Compagnia dei Giovani di Marche TeatroIn scena dal 7 al 9 aprile la rilettura goldoniana diretta da Giuseppe Dipasquale Debutta al Teatro Sperimentale di Ancona il primo progetto produttivo della Compagnia dei Giovani di Marche Teatro, nu ... youtvrs.it

UILT BASILICATA ORGANIZZA 14^ EDIZIONE “RITAGLIATTI – CONCORSO NAZIONALE PER CORTI TEATRALI” A MONTESCAGLIOSO - facebook.com facebook