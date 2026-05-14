Rivivono gli antichi mulini Dodici iscrizioni al corso per diventare mugnai

Sono stati organizzati dodici corsi per imparare a diventare mugnai, offrendo l’opportunità di scoprire i mulini ad acqua della zona. Il percorso permette di conoscere da vicino la storia e le tecniche tradizionali di questo mestiere, tramandato nel tempo. Durante le lezioni, i partecipanti potranno approfondire le modalità di utilizzo e manutenzione degli impianti, rivivendo così antiche pratiche di lavorazione.

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