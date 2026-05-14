Rivivono gli antichi mulini Dodici iscrizioni al corso per diventare mugnai
Sono stati organizzati dodici corsi per imparare a diventare mugnai, offrendo l’opportunità di scoprire i mulini ad acqua della zona. Il percorso permette di conoscere da vicino la storia e le tecniche tradizionali di questo mestiere, tramandato nel tempo. Durante le lezioni, i partecipanti potranno approfondire le modalità di utilizzo e manutenzione degli impianti, rivivendo così antiche pratiche di lavorazione.
Un viaggio tra storia, tradizioni e antichi mestieri per riscoprire il valore dei mulini ad acqua del Casentino. È partito con dodici aspiranti mugnai il corso "Cittadini globali: abilità e visioni per un futuro sostenibile – A scuola di mugnai", progetto finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Toscana e inserito nel programma del festival dedicato ai mulini storici casentinesi. Il percorso formativo, completamente gratuito e della durata di 20 ore, permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino l’arte molitoria attraverso un itinerario nei principali mulini ancora attivi del territorio: il mulino di Falciano a Subbiano, quello di Raggiolo nel comune di Ortignano Raggiolo e il Mulin di Bucchio, il primo mulino sull’Arno.🔗 Leggi su Lanazione.it
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