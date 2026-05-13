Il festival casentinese per celebrare gli antichi mulini ad acqua | sono dodici gli aspiranti mugnai 4.0

A Casentino si sta svolgendo un festival dedicato agli antichi mulini ad acqua, con dodici persone che partecipano come aspiranti mugnai “4.0”. L’evento si concentra sulla valorizzazione di strumenti tradizionali e tecniche moderne applicate alla molitura. La manifestazione ha attirato pubblico e appassionati interessati a conoscere le pratiche storiche e le innovazioni nel settore. La giornata prevede dimostrazioni pratiche e momenti di confronto tra i partecipanti.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Il festival casentinese per celebrare gli antichi mulini ad acqua: s ono dodici gli aspiranti mugnai “4.0”. Il Casentino dedica due giornate (16-17 maggio) ai suoi antichissimi mulini con escursioni, convegni, pranzi “del mugnaio”, laboratori e un corso di formazione. Il corso “Cittadini globali: abilità e visioni per un futuro sostenibile – A scuola di mugnai il progetto realizzato grazie al Fondo Sociale Europeo + della Regione Toscana, ha avuto l’adesione di dodici aspiranti mugnai. Il corso prevede un percorso itinerante sulle direttrici dei principali mulini attivi, per conoscere e apprendere da vicino gli aspetti dell’antica arte molitoria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il festival casentinese per celebrare gli antichi mulini ad acqua: sono dodici gli aspiranti mugnai “4.0” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’acqua e gli antichi mestieri. La storia della Ferriera GalganiVicino al confine tra il comune di Pescaglia e Camaiore, precisamente a Piè Lucese, si trova la ferriera Galgani che è l’unica ferriera rimasta che... Come dipingevano gli antichi romani? Gli affreschi di 2.000 anni in Spagna rivelano un metodo sorprendenteUna recente analisi chimica degli splendidi affreschi della Domus di Salvius, nell’attuale Cartagena in Spagna, ha portato alla luce una ricetta... Argomenti più discussi: Wine Masterclass dedicata alla scoperta del Pinot Nero nel Casentino; Toscana: un viaggio nell’archeologia casentinese per la Giornata Internazionale dei Musei 2026; Un laboratorio per bambini sulla biodiversità acquatica tra i torrenti di Raggiolo; Premio vin santo della tradizione. Vincitore un giovane del borgo.