Il festival casentinese per celebrare gli antichi mulini ad acqua | sono 12 gli aspiranti mugnai 4.0
A Casentino si svolge un festival dedicato agli antichi mulini ad acqua, con un corso intitolato “Cittadini globali: abilità e visioni per un futuro sostenibile – A scuola di mugnai”. Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo più della Regione Toscana, ha coinvolto dodici persone che si stanno formando come mugnai 4.0. L’iniziativa mira a trasmettere competenze tradizionali integrate con tecnologie moderne nel settore.
Il corso “Cittadini globali: abilità e visioni per un futuro sostenibile – A scuola di mugnai il progetto realizzato grazie al Fondo Sociale Europeo + della Regione Toscana, ha avuto l’adesione di dodici aspiranti mugnai. Il corso prevede un percorso itinerante sulle direttrici dei principali.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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