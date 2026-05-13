Il festival casentinese per celebrare gli antichi mulini ad acqua | sono 12 gli aspiranti mugnai 4.0

A Casentino si svolge un festival dedicato agli antichi mulini ad acqua, con un corso intitolato “Cittadini globali: abilità e visioni per un futuro sostenibile – A scuola di mugnai”. Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo più della Regione Toscana, ha coinvolto dodici persone che si stanno formando come mugnai 4.0. L’iniziativa mira a trasmettere competenze tradizionali integrate con tecnologie moderne nel settore.

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