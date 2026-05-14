Rivitalizzare il centro storico di Foiano | c' è il progetto

Il Comune di Foiano ha annunciato un nuovo progetto chiamato “Spazi del Possibile”, presentato recentemente presso la sede di Confcommercio ad Arezzo. L'iniziativa si concentra sul recupero di aree vuote nel centro storico, con l’obiettivo di riqualificarle e coinvolgere attivamente i residenti e le attività locali. Il progetto prevede interventi sul patrimonio urbano esistente, puntando a riattivare spazi abbandonati e a favorire un rinnovamento complessivo della zona.

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Il progetto “Spazi del Possibile” del Comune di Foiano, presentato presso Confcommercio ad Arezzo, mira a rilanciare il centro storico attraverso il riuso degli spazi inutilizzati e il coinvolgimento della comunità locale. Sostenuto da finanziamenti regionali, il progetto prevede la riattivazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pisa: caccia al partner per rivitalizzare il centro storicoIl Comune di Pisa ha avviato una ricerca attiva per trovare partner capaci di supportare la rigenerazione del centro storico. Riqualificazione del centro storico: il progetto presentato alla cittàDue incontri per presentare a cittadini e associazioni la riqualificazione del centro storico di Latina, ovvero il masterplan redatto dal gruppo di... Temi più discussi: Hub del commercio. Il Comune avvia l’iter; Ex Tribunale di Modica, la proposta di Ruta: Spostare il Giudice di Pace a Modica Alta per rivitalizzare il centro; A Rive (VC) arriva il progetto Case a 1 euro per rivitalizzare il; Progetto Restart, l'appello del titolare di uno storico negozio: Mettete a disposizione il vostro fondo, non costa nulla e può cambiare molto per tutti. Ad Assisi un Tavolo di studio per rivitalizzare il centro storicoSi è insediato il Tavolo di studio istituito dal Comune di Assisi con l'obiettivo di raccogliere proposte dei cittadini e mettere in campo tutte le azioni necessarie per rivitalizzare il cuore della ... ansa.it Commercio a Poggibonsi. Rigenerare il centro storico: Riapriamo i fondi sfittidi Marco BrogiAl via una doppia operazione per rivitalizzare il centro storico di Poggibonsi e i suoi negozi, i suo bar, i suoi ristoranti. A mettere le gambe alle strategie, il tavolo di lavoro che ... lanazione.it