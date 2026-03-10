Il Comune di Pisa ha avviato una ricerca per individuare partner che possano contribuire alla rivitalizzazione del centro storico. L’obiettivo è coinvolgere soggetti interessati a sostenere progetti di riqualificazione e sviluppo dell’area. La procedura mira a trovare collaboratori pronti a partecipare a iniziative volte a migliorare la vivibilità e l’aspetto del centro cittadino.

Il Comune di Pisa ha avviato una ricerca attiva per trovare partner capaci di supportare la rigenerazione del centro storico. L’obiettivo dichiarato è rilanciare il commercio di prossimità e migliorare la vivibilità dell’area per residenti, attività economiche e visitatori. Questa iniziativa si colloca nel contesto più ampio della gestione turistica e dello sviluppo urbano nella Toscana centrale. La decisione arriva in un momento in cui la città sta cercando di bilanciare l’afflusso turistico con le esigenze della popolazione locale. Non si tratta solo di aprire nuovi negozi, ma di definire un piano strategico che porti a un regolamento specifico per le varie aree urbane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa: caccia al partner per rivitalizzare il centro storico

Articoli correlati

"Genova come Hogwarts" inizia il 2026 con una caccia al tesoro magica nel centro storico genoveseGenova come Hogwarts inizia alla grande il 2026 con una caccia al tesoro magica nel centro storico della Superba.

Caccia al Tesoro per le vie del centro storico di San Vito dei NormanniSAN VITO DEI NORNAMMI - I gruppi dei Patti Digitali di San Vito, Ceglie Messapica e Carovigno sono lieti di annunciare un'iniziativa originale e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pisa caccia al partner per...

Pisa-Verona, cinque tifosi dell'Hellas arrestati dopo gli scontri con bastoni e fumogeni prima della partita. «Ultras uniti nella caccia al poliziotto»VERONA - L'arresto dopo gli scontri avvenuti prima della partita Pisa-Verona del 18 ottobre. Gli investigatori della Digos, che avevano fermato e identificato il gruppo dei tifosi scaligeri subito ... ilgazzettino.it

Pisa-Hellas Verona, scontri con bastoni e fumogeni, agenti e tifosi feriti, auto e vetrine distrutte. «Ultras uniti nella caccia al poliziotto»Due tifosi del Verona sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa a seguito degli scontri con la tifoseria avversaria avvenuti prima della partita di serie A. I due hanno riportato ... ilgazzettino.it