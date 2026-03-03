Riqualificazione del centro storico | il progetto presentato alla città

È stato presentato alla città il progetto di riqualificazione del centro storico di Latina, elaborato da un gruppo di progettisti guidato da Alfonso Femia e composto da Francesco Romagnoli ed Emilio Ranieri. Sono stati organizzati due incontri rivolti a cittadini e associazioni per illustrare i dettagli del masterplan. L’obiettivo è mostrare le proposte di intervento per il restyling dell’area centrale della città.

Due incontri per presentare a cittadini e associazioni la riqualificazione del centro storico di Latina, ovvero il masterplan redatto dal gruppo di progettisti guidati da Alfonso Femia e composto da Francesco Romagnoli e Emilio Ranieri. Il Comune di Latina ha programmato due appuntamenti, il 5 e il 26 marzo, alle 16, presso la sala De Pasquale del Comune di Latina, cui prenderanno parte, oltre ai progettisti, anche la sindaca, Matilde Celentano, l'assessore all'Urbanistica, Annalisa Muzio, il dirigente del settore, Paolo Cestra, e il presidente della commissione, Roberto Belvisi. "L'obiettivo - sottolinea la sindaca Celentano - è quello di...