La tragedia nelle campagne Furiosa lite con un cacciatore Parte un colpo muore 42enne

Nella mattina di ieri, nelle campagne di Montegranaro, un uomo di 42 anni è morto a seguito di una lite con un cacciatore. Durante l’alterco, è stato esploso un colpo che ha causato il decesso. La discussione si è svolta tra il cacciatore e un lavoratore di una struttura ricettiva presente nella zona. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Tragedia, ieri mattina, nelle campagne di Montegranaro dopo una colluttazione tra un cacciatore e un uomo che lavorava in una struttura ricettiva. Quest’ultimo, un 42enne di origini russe, Grigorev Vladislav Sergevich, ha perso la vita a causa di un colpo di fucile, forse partito accidentalmente. Il cacciatore, Palmiero Berdini di Monte Urano, nonostante abbia dichiarato si sia trattato di una fatalità, è però indagato per omicidio volontario. Erano da poco passate le 8 quando il cacciatore, un anziano di Monte Urano, si è recato in località Santa Maria, insieme ad altri amici, per una battuta di caccia alla volpe regolarmente autorizzata dalla Provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tragedia nelle campagne . Furiosa lite con un cacciatore . Parte un colpo, muore 42enne Articoli correlati Esce con gli amici a caccia e parte un colpo di fucile: cacciatore muore nel FermanoUn cacciatore quarantenne è morto questa mattina durante una battuta di caccia nei pressi di Montegranaro. Tragedia nelle campagne di Grosseto: 83enne muore dopo essere finito con il trattore nella piscina dell’agriturismoABBONATI A DAYITALIANEWS Molto probabilmente, un malore improvviso mentre lavorava nei campi Un drammatico incidente si è verificato nelle campagne...