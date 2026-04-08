Irreperibile da mesi dopo l’evasione | la latitanza finisce a Pasquetta nelle campagne di Bitonto

Un uomo che era scomparso a partire da agosto 2025, dopo aver lasciato la propria abitazione nonostante fosse sottoposto ai domiciliari, è stato rintracciato durante il giorno di Pasquetta nelle campagne di Bitonto. La sua latitanza durava ormai diversi mesi, durante i quali gli agenti avevano intensificato le ricerche senza successo. La vicenda ha attirato l’attenzione per la lunga assenza e il ritrovamento finale nel territorio locale.

Era scomparso dall’agosto 2025, dopo essersi allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse ai domiciliari. Un 37enne di Bitonto è stato rintracciato e arrestato dalla polizia di Stato nella serata di lunedì, al termine di un’attività investigativa mirata.L’uomo era destinatario di un. 🔗 Leggi su Baritoday.it Rifiuti abbandonati nelle campagne, finisce nei guaiDenuncia e patente sospesa per il responsabile di un abbandono di rifiuti nelle campagne di Alife. Perseguitava la ex compagna e aggredì la sua legale: 41enne arrestato dopo cinque mesi di latitanzaÈ stato arrestato a Londra Salvatore Del Campo, 41enne originario di Catania, latitante da settembre 2025 dopo essere evaso dai domiciliari a causa... Argomenti più discussi: Elia Del Grande irreperibile dopo il permesso di Pasqua: nuova fuga per l’autore della strage dei fornai; Agenzia viaggi fantasma, spiraglio per i clienti; Evade il pluriomicida Elia Del Grande, la fidanzata: Il mio compagno non è pericoloso; Del Grande di nuovo in fuga: sparito dopo il permesso di Pasqua, è caccia all’uomo. Elia Del Grande è evaso di nuovo: irreperibile da Pasqua. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate. «È pericoloso» - facebook.com facebook Bancarotta fraudolenta, latitante Sant'Elpidio a Mare arrestata a Roma. Irreperibile nelle Marche da ottobre 2025. Indagini dei carabinieri, rintracciata #ANSA x.com