Torna Ritratti d’autore I classici che aiutano a vivere con Adriana Cavarero Massimo Cacciari e Piergiorgio Odifreddi

Svelato il programma della nuova edizione della rassegna misanese “Ritratti d’autore. I classici che aiutano a vivere”, curata da Gustavo Cecchini. Tre venerdì sera consecutivi, dal 10 al 24 aprile, animeranno il Cinema Teatro Astra di Misano con un trittico d’autore notevole. L'apertura è venerdì 10 aprile con Adriana Cavarero, una delle più influenti interpreti del pensiero contemporaneo che si misurerà con il mito delle Sirene. “E se le Sirene non fossero mai state solo canto di tentazione - ma canto di libertà?” Con Adriana Cavarero riscopriremo le Sirene non come figure di seduzione e pericolo, ma come donne che cantano per sé, con la loro voce, per sé e per le loro sorelle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Adriana Cavarero

Discussioni sull' argomento Ritratti d’autore, al via a Misano la rassegna al Teatro Astra; Misano Adriatico. Conto alla rovescia per l’attesa rassegna misanese, curata da Gustavo Cecchini, Ritratti d’autore – I classici che aiutano a vivere. Dal venerdi 10 Aprile al teatro Astra di Misano un trittico d’autore da non perdere.

Ritratti d’autore, al via a Misano la rassegna al Teatro AstraConto alla rovescia per la rassegna Ritratti d’autore – I classici che aiutano a vivere, in programma al Teatro Astra di Misano Adriatico a partire da ... chiamamicitta.it

Misano, tornano i Ritratti d’autore: Cavarero, Cacciari e Odifreddi all’AstraTornano a Misano Adriatico gli incontri dedicati ai grandi classici del pensiero con la nuova edizione di Ritratti d’autore – I classici che aiutano a ... chiamamicitta.it

Martedì 24 marzo alle ore 18:00 al Teatro Torlonia di Roma (via Lazzaro Spallanzani, 1A) in collaborazione con Teatro di Roma - Teatro Nazionale la presentazione del libro "Il canto delle Sirene" di Adriana Cavarero. Introduce e modera Cristina Guarnieri, let facebook