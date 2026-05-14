Ristorante di Brescia nei guai per sporcizia e zero norme di sicurezza | attività sospesa e 26mila euro di multa

Un ristorante situato nel Parco Tre Torri a Brescia è stato sospeso dalle autorità dopo un’ispezione condotta dai carabinieri, dal Nas e dal Nil. Durante il controllo sono stati riscontrati problemi legati alla sporcizia e alla mancanza di rispetto delle norme di sicurezza. La struttura ha ricevuto una multa di 26 mila euro e l’attività è stata temporaneamente interdetta.

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