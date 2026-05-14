Ristorante di Brescia nei guai per sporcizia e zero norme di sicurezza | attività sospesa e 26mila euro di multa

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ristorante situato nel Parco Tre Torri a Brescia è stato sospeso dalle autorità dopo un’ispezione condotta dai carabinieri, dal Nas e dal Nil. Durante il controllo sono stati riscontrati problemi legati alla sporcizia e alla mancanza di rispetto delle norme di sicurezza. La struttura ha ricevuto una multa di 26 mila euro e l’attività è stata temporaneamente interdetta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A finire nei guai un ristorante che si trova all'interno del Parco Tre Torri a Brescia. L'ispezione condotta dai carabinieri di Brescia insieme ai colleghi del Nas e del Nil.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Discoteca con porte di sicurezza bloccate, multa di 7mila euro. Ristorante con lavoratori in nero: attività sospesa

"Gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e lavoratori in nero", sospesa l'attività di un cantiereE' questo il bilancio dei controlli tecnici effettuati dall'Ispettorato nazionale del Lavoro.

Temi più discussi: Brescia, sequestrati in un ristorante 50 kg di alimenti senza tracciabilità; Brescia, 50 kg di alimenti senza tracciabilità sequestrati in un ristorante di via San Zeno; Ristorante di Brescia nei guai per sporcizia e zero norme di sicurezza: attività sospesa e 26mila euro di multa; Controlli dei carabinieri in un ristorante di via San Zeno, sanzioni per 60mila euro.

ristorante di brescia ristorante di brescia neiRistorante di Brescia nei guai per sporcizia e zero norme di sicurezza: attività sospesa e 26mila euro di multaUn ristorante interno al Parco Tre Torri a Brescia è finito nei guai dopo un'ispezione dei carabinieri della Compagnia di Brescia, svolta in collaborazione con i militari del NAS e del NIL nella ... fanpage.it

ristorante di brescia ristorante di brescia neiBrescia, blitz in ristorante: maxi multa e sequestrati 50 kg di ciboBlitz dei Carabinieri nella mattinata dell’8 maggio a Brescia. I militari della Compagnia cittadina, insieme al personale del N.A.S. e del N.I.L., hanno effet ... elivebrescia.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web